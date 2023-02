Klasemen Premier League Setelah MU Memukul Leicester City

jpnn.com - MANCHESTER - Manchester United kini tinggal berjarak lima poin dengan Arsenal si pemuncak sementara klasemen Premier League.

MU mengoleksi 49 poin dari 24 pertandingan, sedangkan Arsenal 54 poin dari 23 laga.

Ada Manchester City di antara MU dan Arsenal. City duduk di anak tangga kedua dengan 52 poin dari 24 pertandingan.

MU mendulang tiga poin terbaru seusai menjamu Leicester City di Old Trafford, Minggu (19/2) malam WIB.

Setan Merah -julukan MU, menang 3-0.

Marcus Rashford mencetak dua gol, yakni pada menit ke-25 dan ke-56. Satu gol lagi dibukukan Jadon Sancho pada menit ke-61.

Marcus Rashford menjadi man of the match dalam laga ini dengan mencatatkan dua goals, tiga shots on target, dan dua successful dribbles. (pl/jpnn)

Klasemen Premier League