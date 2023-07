Klasemen VNL 2023 Putra: AS Membuat Mantan Jakarta Lavani Susah Senyum

jpnn.com - ANAHEIM - Pelatih yang membawa Jakarta Lavani menjuarai Proliga 2023 Nicolas Vives tak banyak senyum saat timnya saat ini, Kuba melakoni pertandingan pertama pada pekan terakhir penyisihan Volleyball Nations League atau VNL 2023.

Kuba kalah dari tuan rumah Amerika Serikat 0-3 (25-27, 17-25, 15-25) di Anaheim Convention Center, Anaheim, Kamis (6/7) siang WIB.

Ini merupakan kekalahan ke-7 dari sembilan laga Kuba di penyisihan VNL 2023.

Kuba tak punya peluang lagi untuk lulus ke perempat final (final round) yang akan digelar di Gdansk, Polandia pada 19-23 Juli.

Rapor Kuba di Penyisihan VNL 2023

Week 1 (di Kanada)

Kuba 2-3 Kanada

Kuba 0-3 Belanda

Kuba 1-3 Italia

Kuba 3-2 Brasil

Week 2 (di Prancis)

Kuba 0-3 Jepang

Kuba 1-3 Slovenia

Kuba 0-3 Prancis

Kuba 3-2 Bulgaria

Week 3 (di AS)

Kuba 0-3 AS

Kuba vs Serbia

Kuba vs Jerman

Kuba vs Iran

Kuba tampak kerepotan meladeni gairah para pemain AS yang bermain di depan ribuan pendukungnya di Anaheim.



Pelatih Kuba Nicolas Vives tampak mengawasi aksi pemainnya dari pinggir lapangan. Foto: Volleyball World

AS mendapat perlawanan dari tim Vives di set pertama, sempat jus.