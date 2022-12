KLHK Beberkan Capaian Indonesia Kepada Dunia Terkait Pengelolaan Gambut

jpnn.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membeberkan kepada dunia tentang capaian Indonesia dalam pengelolaan ekosistem gambut.

Adapun capaian Indonesia, yaitu menerapkan kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang holistik dapat mengintegrasikan kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Langkah yang telah dilaksanakan meliputi pengarusutamaan kebijakan konservasi, perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem gambut untuk mendapatkan manfaat ganda bagi lingkungan, iklim, dan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai tuan rumah dari International Tropical Peatland Center (ITPC) berdasarkan resolusi UNEA 4 pada tahun 2019 tentang Konservasi dan Pengelolaan Gambut berkelanjutan, berbagi pengalaman dan pembelajaran praktik baik perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan “Workshop on Protection and Management of Peatland Ecosystem: Sharing Experiences and Lesson Learnt from Indonesia”. Kegiatan Workshop berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu 13-15 Desember 2022 di The Premier Hotel Pekanbaru, Riau.

Workshop internasional ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh 63 orang, terdiri dari 36 peserta internasional dan 27 peserta lokal, yaitu negara anggota ASEAN, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Fiji, Peru, negara Anggota G20 (Perancis, Turki, dan EU), organisasi internasional (ITPC, GEF, dan IFAD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta kementerian/lembaga terkait.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hadir secara daring memberikan pidato kunci tentang keberhasilan Indonesia memulihkan serta mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro turut hadir secara langsung di lokasi.