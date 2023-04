Kolaborasi dengan Artis Internasional, Ahmad Dhani Bersyukur Once Mekel Tolak Lagunya

jpnn.com, JAKARTA - Band Dewa19 berkolaborasi dengan beberapa musikus papan atas internasional dengan merilis lagu Love is Blind.

Adapun di antaranya Ron 'Bumblefoot' Thal, Derek Sirenian, Simon Philips, Billy Sheehan, Jeff Scott Soto dan Dino Jelusic.

Pentolan Dewa19, Ahmad Dhani mengatakan kolaborasi ini sebagai salah satu proyek selebrasi karier grupnya yang ke-30.

Namun, dalam kolaborasi ini, suami Mulan Jameela itu hanya melibatkan Andra Ramadhan.

"Kenapa cuma Andra, karena Dewa19 pondasi yang awal itu hanya saya dan Andra. Jadi yang merayakan karier ke 30, itu, saya dan Andra," kata Dhani saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).

Dhani menjelaskan lagu Love is Blind ini semula diciptakan untuk proyek duet Dewa19 dengan Once. Sayangnya, lagu tersebut ditolak oleh Once.

Kini, Dhani pun bersyukur lagu itu ditolak oleh pria kelahiran 1970 tersebut.

"Ditolak mentah-mentah. (Alasannya) didiemin saja," ujar Dhani disusul kekehan.