Kolaborasi dengan Sultan Andara, NET Kembali Garap Saurans Selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - NET kembali mengembangkan kolaborasi konten sahurnya bersama keluarga besar 'Sultan Andara' Raffi Ahmad melalui “Saurans” pada Ramadan tahun ini.

Selain itu, Reza Rahardian, Donita, dan Kiki Saputri juga siap menemani pemirsa melalui cerita religi 'Masjid Yang Tak Dirindukan' mulai Senin, 4 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Konten perjalanan Muslim Travellers, animasi cerita perjalanan Nabi 'Story of The Prophet Muhammad', dan konten edutainment “Ramadan in The Islamic World” dari berbagai negara juga akan melengkapi konten 'Ramadan Penuh Harapan'.

AVP Public Relations NET Nugroho Agung Prasetyo mengatakan, ragam konten hiburan yang menarik dihadirkan untuk menemani pemirsa dalam menjalankan ibadah.

"NET berkomitmen menghadirkan konten hiburan segar yang memiliki value, tontonan yang juga diharapkan dapat memberikan tuntunan baik bagi NET Good People," kata Agung, dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Sementara itu, Direktur NET Surya Hadiwinata mengungkapkan, kerja sama program sahur dengan keluarga besar Raffi Ahmad sudah terjalin sejak tahun lalu.

Menurut Surya, program Saurans tahun lalu tidak hanya mendapatkan sambutan positif dari pemirsa NET, tetapi mitra yang bekerja sama lainnya.

"Respons positif ini tentunya membuat kami juga kembali bersemangat mengembangkan konten tersebut, serta membuka kesempatan bekerja sama dengan mitra-mitra bisnis kami, termasuk UMKM-UMKM lokal, untuk memeriahkan Ramadan Penuh Harapan yang menjadi tagline positif NET tahun ini," ungkap Surya Hadiwinata.