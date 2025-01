Kolaborasi Julia Michaels dan Maren Morris Berlanjut Lewat Scissors

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Julia Michaels kembali berkolaborasi dengan pemenang Grammy Awards, Maren Morris.

Kali ini, Julia Michaels dan Maren Morris merilis single terbaru yang berjudul Scissors.

Peluncuran lagu tersebut menunjukkan sikap tegas keduanya setelah kesuksesan pada single kolaborasi pertama, Cut! pada 2024.

Scissors bercerita mengenai pengalaman Julia Michaels dan Maren Morris dengan mantan kekasih yang menjengkelkan dan tingkah laku bodoh pria.



Peluncuran lagu itu juga dilengkapi dengan sebuah video klip yang digarap oleh sutradara Blythe Thomas.

Adapun video musik Scissors menghadirkan nuansa yang playful dan menggoda.

Lagu Scissors adalah lanjutan dari single yang dirilis oleh sebelumnya, Heaven II, sekaligus karya pertama yang menandai era baru Julia Michaels sebagai musisi independen.

Julia Michaels melalui karya-karyanya masih menampilkan perspektif yang tajam mengenai berbagai macam topik kehidupan dari cinta sampai rasa kehilangan.

Pada 2017, dia merilis single debut yang terjual 5x platinum yakni Issues. Setahun kemudian, lagu tersebut mendapatkan nominasi Grammy Awards untuk Best New Artist dan Song of the Year.