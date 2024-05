Kolaborasi Strategis Plugo dan Revolusi Lokal Demi Dukung UMKM Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Plugo resmi memulai kolaborasi strategis pertama bersama Revolusi Lokal sebagai langkah penting untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Indonesia.

Tujuan kerja sama tersebut yakni untuk mengoptimalkan lanskap bisnis lokal.

Mengakui potensi besar brand lokal atau UMKM lokal di Indonesia, Plugo bersama Revolusi Lokal berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka.

“Potensi UMKM lokal di Indonesia ini begitu besar, tetapi belum bisa maksimal dan masih sulit bersaing di pasar domestik maupun internasional. Bahkan di Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat yang skeptis dengan produk asli lokal. Maka dari itu, sebagai bentuk dukungan Plugo untuk UMKM, kami bekerja sama dengan Revolusi Lokal agar semakin banyak merek lokal yang bisa berkembang," kata Izki Aldrin Iswarna, selaku Direktur PT Plugo Teknologi Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (2/5).

Plugo merupakan Platform Manajemen Toko Online All in One yang menyediakan berbagai layanan untuk bisnis yang ingin berkembang baik online maupun offline.

Salah satu langkah Plugo untuk lebih dekat dengan UMKM adalah dengan membangun komunitas bertajuk Seller Juara. Kerja sama dengan Revolusi Lokal ini merupakan salah satu programnya.

Melalui kerja sama dengan komunitas-komunitas, Plugo berharap dapat semakin mengerti kebutuhan UMKM lokal dan dapat mewujudkan pemberdayaan UMKM lokal yang lebih maksimal.

Revolusi Lokal yang kini diketuai oleh Alvin Sugianto merupakan sebuah inisiatif yang mendukung kemajuan UMKM lokal untuk dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Tujuan yang sama ini lah yang memicu munculnya kolaborasi tersebut.