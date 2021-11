Komitmen BJB dalam ESG Diganjar Penghargaan dari Disclosure Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) berkomitmen untuk menerapkan Environment, Social & Governance (ESG) dalam setiap langkah bisnisnya.

Hal itu mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari sejumlah pihak. Baru-baru ini, bank bjb meraih predikat sebagai perusahaan yang mendapat rating Leadership AA dalam Environment, Social & Governance (ESG) Disclosure Awards 2021.

ESG Disclosure Awards 2021 merupakan ajang penghargaan yang digelar oleh Majalah Investor- Berita Satu Media Holdings (BSMH) bekerja sama dengan Bumi Global Karbon Foundation (BGKF).

Penghargaan diberikan oleh Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu di acara ESG Awards 2021. Acara diselenggarakan secara virtual pada Rabu 27 Oktober 2021, dan disiarkan langsung oleh BeritaSatu TV.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyampaikan terima kasih kepada Majalah Investor yang merupakan bagian dari Berita Satu Media Holdings terhadap apresiasi yang telah diberikan kepada perusahaan perseroan.

"Penghargaan ini merupakan wujud dari kerja keras dan komitmen seluruh insan bjb dalam mengedepankan prinsip Good Corporate Governance dalam memberikan layanan terbaik pada nasabah," ungkap Yuddy.

Berdasarkan keterangan penyelenggara, penilaian dalam ESG Awards dilakukan melalui analisa terhadap 33 faktor utama ESG berdasarkan studi peraturan, perjanjian internasional, serta standar pedoman pelaporan. Kriteria tersebut antara lain mencakup faktor ESG unggulan dari Pasar Modal The Nasdaq Helsinki, kerangka kerja dan ketentuan TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), serta CDP (Carbon Disclosure Project).

Adapun komponen penilaian pada environment mencakup emisi gas rumah kaca (GRK), intensitas GRK, konsumsi energi, tingkat intensitas energi, campuran jenis-jenis energi, konsumsi air, PPP (peraturan, prosedur, dan proses) mengenai lingkungan, pengawasan dewan direksi lingkungan, pengawasan manajemen senior lingkungan, pengelolaan dan analisa investasi kepada iklim dan lingkungan, hingga tanggung jawab perusahaan di perhutanan.