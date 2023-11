Komitmen Dekarbonisasi, MIND ID Pasang Target Penurunan Emisi hingga 5,3 Juta Ton CO2

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID terus berkomitmen menjaga lingkungan wilayah sekitar operasi pertambangan sebagai bagian dari penerapan Good Mining Practice.

BUMN Holding Industri Pertambangan menyatakan hal tersebut telah dikukuhkan ke dalam salah satu pilar perusahaan.

Sekretaris Perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID Heri Yusuf mengatakan salah satu fokus Grup MIND ID adalah dekarbonisasi sebagai penanggulangan dampak dari perubahan iklim.

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya anggota MIND ID telah mencanangkan inisiasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan memiliki target yang cukup signifikan.

"Perseroan menargetkan untuk mengurangi emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) termasuk untuk mengurangi jejak karbonnya hingga sebesar 16 persen pada 2030 dari emisi business-as-usual di tahun tersebut dan mendukung aspirasi net zero emission Pemerintah Indonesia Tahun 2060,” kata Heri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/11).

MIND ID bersama anggota pertambangannya juga telah menetapkan target pengurangan emisi CO2 secara bertahap dari 691 ribu ton pada 2023 menjadi sebesar 5,3 juta ton pada 2030.

Rincian per tahun target penurunan emisi CO2 Grup MIND ID yakni, 691.038 ton CO2 pada 2023, 382,468 ton CO2 pada 2024.

Selanjutnya, target penurunan emisi CO2 pada 2025 meningkat signifikan menjadi 1.198.984 ton CO2, dan kembali mengalami kenaikan target pada 2026 menjadi 1.305.993 ton CO2.