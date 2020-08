Konami Gandeng AS Roma untuk PES 2021

jpnn.com - Konami Digital Entertainment Ltd secara resmi mengumumkan kesepakatan kerja sama eksklusif jangka panjang dengan klub sepak bola Italia, AS Roma.

Kolaborasi itu akan tertuang dalam eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) yang akan diluncurkan mulai 15 September 2020 untuk PlayStation4 (PS4), Xbox One dan STEAM di PC.

“Kami memiliki sejarah panjang mengedapankan sepak bola Italia melalui seri eFootball PES, dan kami merasa bangga bahwa AS Roma akhirnya dapat bergabung dalam upaya tersebut," ungkap Senior Director Brand & Business Development dari Konami Digital Entertainment B.V, Jonas Lygaard dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8).

Ia menambahkan, PES 2021 bukan hanya akan menjadi satu-satunya permainan video konsol yang memiliki replika otentik dari klub dan kelengkapannya, tetapi juga menjadi awal kemitraan jangka panjang yang memberikan hasil positif.

Kesepakatan itu menjadikan PES 2021 sebagai satu-satunya permainan video sepak bola yang memiliki klub Italia.

Nama tim AS Roma, lambang, serta kit resmi dari AS Roma akan sepenuhnya tersedia secara ekslusif dalam seri eFootball PES.

Selain itu, “I Giallorossi” (The Yellow and Reds–salah satu nama lain AS Roma), Stadion Olimpico sebagai rumah dari AS Roma juga akan direplika dalam game oleh para seniman dan desainer di Konami yang selalu mengutamakan orisinalitas.

Sejak didirikan pada 1927, AS Roma secara konsisten telah menunjukan prestasi dan mencetak standar tinggi untuk sepak bola Italia.