Konon Clara Shinta Jadi Simpanan Pejabat Berinisial DA

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas TikTok Clara Shinta memberi tanggapan perihal rumor dirinya menjadi simpanan pejabat berinisial DA.

Melalui Instagram Strory miliknya, Clara Shinta membantah kabar menjalin hubungan terlarang dengan suami orang.

"Pagi-pagi dm rame, berusaha membunuh karakter dan nama baik yang sudah saya bangun sekian lama," tulis Clara Shinta, dikutip pada Selasa (25/10).

Menurut dia, berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi. Dia juga menyebut sumber berita juga tidak diketahui jelas asalnya.

Clara menegaskan akan mengambil langkah tegas bila sudah pada waktunya nanti.

"Sebagai warga negara saya berhak membela diri saya, bukan dengan omongan pembelaan saja," ujarnya.

Wanita cantik ini pun mengatakan bahwa dia akan memberikan bukti untuk membantah berita buruk tentangnya.

"So i stand for myself dan clear up talk less proof more (saya berdiri untuk diri saya sendiri dan menjernihkan bicara lebih sedikit bukti lebih banyak)," tuturnya.