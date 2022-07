Konon Rumah Tangga Sule Renggang, Jessica Iskandar Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar mengaku turut prihatin mendengar rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher dikabarkan bermasalah.

Belum lama ini, Nathalie Holscher sempat menjadi bintang tamu dalam konten Jessica Iskandar di YouTube.

"Kalau lihat orang ada problem, ya, ikut sedih, cuma aku bisa apa?" kata Jessica Iskandar saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, (1/7).

Sebagai orang yang mengenal Nathalie, pesohor yang akrab disapa Jedar itu hanya bisa memberi semangat.

Jedar mengerti bahwa posisi Nathalie saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Namun, istri Vincent Verhaag itu mengingatkan Nathalie agar selalu berpikir positif.

"Kalau lagi sedih, ya sudah dijalani saja sedihnya. Kalau senang, dinikmati," ujar Jedar.

"Namanya hidup, pasti up and down," imbuhnya.