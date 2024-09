Konsisten Berikan Kemudahan dalam Pembelian Mobil, SEVA Sabet Penghargaan Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Auto Digital (SEVA) merupakan platform pencarian mobil menyambet meraih penghargaan Digital Branding of The Year dalam ajang Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) 2024 yang digelar di The Djakarta Theater, Jakarta.

Penghargaan itu diraih Seva untuk kampanye #JelasDariAwal.

Chief Marketing and Growth SEVA Dadi Hendriadi mengatakan melalui kampanye #JelasDariAwal SEVA berharap dapat memberikan literasi keuangan bagi konsumen untuk melakukan pembelian mobil yang sesuai dengan kemampuan finansial.

"Penghargaan ini akan menjadi motivasi kami untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen,” kata Dadi dalam siaran persnya, Kamis (19/9).

Kampanye #JelasDariAwal diluncurkan oleh SEVA untuk membantu konsumen yang akan membeli mobil.

Biasanya konsumen yang membeli mobil mengedepankan sisi emosional, sehingga sering kali tidak memperhatikan kemampuan finansial atau bahkan memaksakan kemampuan untuk membeli mobil yang disukainya.

Hal ini tidak jarang terjadi penarikan unit karena konsumen tidak mampu membayar cicilan di tengah periode pembayaran.

Untuk mencegah terjadinya kredit macet yang dapat berdampak pada penarikan untuk mobil, SEVA meluncurkan kampanye berkelanjutan bertajuk #JelasDariAwal yang diperkenalkan pada Januari 2023.