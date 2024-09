Konsisten Berikan Konten Positif, SnackVideo Borong 2 Penghargaan Sekaligus

jpnn.com, BANDUNG - Platform video pendek, SnackVideo menyabet dua penghargaan berngengsi sekaligus yang diadakan oleh salah satu media nasional di Grand Ballroom, Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/9).

Adapun dua penghargaan ini, yaitu Best Short Video Content and Live Streaming Platform dan Outstanding Healthy Internet Campaign.

Head of Marketing SnackVideo Bobby mengatakan penghargaan ini merupakan bukti kerja keras tim dan komitmen mereka untuk terus memberikan konten berkualitas serta pengalaman yang positif bagi penggunanya.

"Kami akan terus mendorong pemanfaatan digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan bersama," ujar Bobby dalam siaran persnya, Rabu (18/9).

Memiliki 43 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia, SnackVideo telah dinyatakan sebagai platform video pendek dengan pertumbuhan tercepat, yaitu peningkatan sebesar 318 persen pada 2023.

Kini, platform itu menjadi yang terbesar kedua di Indonesia dan terus membangun komunitas yang kuat serta luas.

Selain terus mendorong inovasi dan kolaborasi, Booby mengaku akan meningkatkan moderasi konten dengan menggunakan gabungan teknologi AI, moderator manusia, dan laporan dari komunitas untuk memerangi konten negatif secara efektif.

"Kami berhasil mencapai tingkat penghapusan konten negatif dalam waktu 1x24 jam sebesar lebih dari 73 persen," tuturnya. (ddy/jpnn)