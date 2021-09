Konsisten Mengimplementasikan ESG, Pertamina Borong Penghargaan Nusantara CSR Award

Jumat, 17 September 2021 – 16:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan program Environmental, Social & Governance (ESG) sekaligus dukungan terhadap SDG mengundang apresiasi dari banyak pihak.

Salah satunya yakni penganugerahan Nusantara CSR Awards 2021, yang digelar di Ramayana Terrace Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (15/9).

Pada ajang ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dinobatkan sebagai The Best CEO CSR of The Year.

Baca Juga: Komjen Agus Membeber Fakta Baru soal Kebakaran Kilang Balongan Milik Pertamina

Disamping itu, Pertamina Group juga mendapatkan penghargaan sebagai Best of The Best CSR of The Year karena seluruh kegiatan CSR pertamina sejalan dengan program Sustainable Development Program (SDG’s) point delapan yaitu mendukung penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Penghargaan tersebut diterima oleh Vice President (VP) CSR & SMEPP Pertamina, Arya Dwi Paramita.

“The Best CEO CSR of The Year ini jatuh kepada Direktur Utama Pertamina, Ibu Nicke Widyawati. Karena beliau jugalah yang mendorong begitu banyak program-program CSR bagus dari Pertamina,” ungkap La Tofi, Chairman The La Tofi School of CSR dalam sambutannya.

La Tofi menyatakan Pertamina menjalankan seluruh program CSR dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Satu di antaranya ialah dengan menghitung nilai dampak dari setiap program yang digulirkan.

“Ini adalah sesuatu yang patut ditiru. Bukan hanya oleh perusahaan BUMN besar, tetapi juga oleh perusahaan swasta. Bahwa nilai dampak dari program itu juga harus dihitung,” kata dia menambahkan.