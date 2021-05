Konsisten Sebagai Rumah Drakor, NET Hadirkan Tale of The Nine Tailed

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi NET konsisten menjadi 'rumah drama Korea'. Terbaru, NET menghadirkan salah satu drama Korea (drakor) terbaik berjudul The Tale of The Nine Tailed.

Drakor yang dibintangi sederet aktor dan aktris ternama seperti Lee Dong Wook, Jo Bo Ah dan Kim Bum itu tayang sejak 17 Mei 2021 pukul 16.45 WIB.

Menurut Yeni Anshar, Direktur Programming NET, drakor itu merupakan sebuah drama urban populer yang terinspirasi dari cerita Gumiho, legenda rubah ekor sembilan di Korea Selatan.

"Kisah Tale of The Nine Tailed terbilang cukup dekat dengan penontonnya sehingga mendapatkan performa positif selama penayangannya di negara asalnya," kata Yeni dalam keterangan tertulis, Rabu (19/5).

Dia mengatakan bahwa jalan cerita drama yang menarik dan keterlibatan sejumlah bintang yang tengah bersinar di Korea menjadi kekuatan serial drakor tersebut.

Tale of The Nine Tailed berkisah tentang Lee Yeo, dewa penjaga pegunungan Baekdudaegan yang dihukum karena menyalahgunakan kekuasaannya demi cinta.

Dia kemudian dihukum dengan turun ke bumi untuk membasmi monster pengganggu kehidupan manusia. Di tengah misinya, Lee Yeon bertemu dengan Nam Ji A (Jo Bo Ah), seorang produser televisi sebuah program misteri.

Saat dipertemukan, Lee Yeon sempat mengira Ji A adalah reinkarnasi kekasihnya yang dulu menghilang. Dalam kesehariannya Lee Yeon kerap mendapatkan kejutan dari saudara tirinya, Lee Rang (Kim Bum), yang kerap membuat ulah.