Konsumsi BBM Pertamina Melonjak, Penjualan Pertamax Turbo Naik 90 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.

Lonjakan tertinggi terjadi pada Pertamax Turbo dengan jumlah 938 kiloliter (KL) per hari atau naik 90,7 persen dibandingkan penjualan normal 492 KL per hari.

“Terjadi kenaikan konsumsi BBM Pertamina pada masa mudik Idulfitri 1445 H. Hal ini seiring kesadaran masyarakat dengan penggunaan BBM yang berkualitas,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (7/4).

Peningkatan konsumsi BBM tertinggi kedua terjadi pada Pertamina Dex dengan total 927 KL/hari atau naik 33,1 persen dibandingkan penjualan normal 696 KL/hari.

Kemudian kenaikan konsumsi BBM Pertamina berikutnya terjadi pada jenis Dexlite yang naik 29,8 persen menjadi 2.217 KL per hari, yang pada penjualan normal berkisar 1.708 KL per hari.

Berikutnya, kenaikan konsumsi BBM pada masa mudik Lebaran tahun ini juga terjadi pada Pertamax.

Konsumsi Pertamax yang biasanya 12.729 KL per hari naik 24,8 persen menjadi 15.890 KL per hari.

“Konsumsi Pertalite juga tercatat tumbuh pada masa mudik dengan kenaikan sebelas persen dari biasanya 81.130 KL per hari menjadi 90.043 KL per hari. Terakhir, konsumsi BBM jenis solar naik 9,3 persen dari 43.638 KL per hari menjadi 47.683 KL per hari per empat April kemarin,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menambahkan.