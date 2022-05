KSAL Laksamana Yudo Terima Bintang Kehormatan Dari Pemerintah Australia

jpnn.com, CANBERRA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menerima penganugerahan bintang kehormatan "Member in the Military Division of the Order of Australia" dari pemerintah Australia.

Yudo mendapat penghargaan atas kontribusi dan dedikasinya dalam meningkatkan kerja sama militer khususnya Angkatan Laut kedua negara terutama menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan.

Upacara penganugerahan bintang kehormatan ini disampaikan Gubernur Jenderal David Hurley di hari pertama kunjungan kerja KSAL di Australia, Kamis (5/5) di Government House, Canberra.

Tampak hadir menyaksikan acara tersebut antara lain Dubes RI untuk Australia H.E Dr. Siswo Pramono, Chief of Navy Royal Australian Navy (RAN) VADM Michael J Noonan, Asintel KSAL Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua, Koorsahli KSAL Laksamana Muda TNI T.S.N.B. Hutabarat dan Athan RI Canberra.

Sementara itu di hari yang sama, KSAL juga berkesempatan melaksanakan kunjungan balasan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Australia yang diterima langsung Chief of Navy (RAN) VADM Michael J Noonan di RUSSEL OFFICE, Canberra.

Dalam kunjungan tersebut, Laksamana Yudo Margono menyampaikan visi dan komitmennya dalam menjaga serta akan terus meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua Angkatan Laut, dalam bidang operasi, latihan dan pendidikan.

Sejumlah agenda kegiatan dilaksanakan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam kunjungan kerjanya di Australia yang berlangsung selama satu minggu ini.(fri/jpnn)