KSPM IPMI Campus & KB Valbury Sekuritas Beri Pengalaman Konkret soal Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - IPMI Campus melalui Investment Club atau Galeri Investasi mengirim hampir 100 orang termasuk mahasiswa S1 dan Alumni untuk mendapatkan pelatihan konkret mengenai pasar modal di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua KSPM IPMI Tristan Elfan mengatakan mahasiswa sangat antusias mengikuti program SPM karena materi dibawakan dengan konsep relatable dan fun.

Ditambah metode yang dianut adalah “learning by doing” sehingga semua peserta wajib memiliki rekening saham yang terlebih dahulu dibuat di KB Valbury Sekuritas secara online dan dalam hitungan jam rekening mereka sudah selesai dan siap digunakan.

“Jika kita lihat data, investor di Indonesia bertambah setiap hari, tetapi yang jadi masalah dari investor retail adalah kurangnya edukasi. Jadi, penting banget setiap investor begitu masuk pasar modal sudah harus ada mentor untuk edukasi," ucap Tristan.

Kepala Galeri Investasi & dosen tetap IPMI Ardo Dwitanto menyebut edukasi itu menjadi salah satu bentuk dari komitmen IPMI untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal Indonesia.

"Kami ingin para mahasiswa kami tidak sekedar tahu teori tentang investasi dan keuangan, tetapi juga menerapkannya dengan menjadi investor pasar modal dan akhirnya membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Ke depannya, bersama dengan KB Valbury Sekuritas dan BEI, kami akan terus mengedukasi masyarakat lewat SPM,” ucap Ardo.

Sebagai informasi, Galeri Investasi adalah program yang terus didukung oleh Bursa Efek Indonesia dengan harapan edukasi terhadap literasi keuangan kepada mahasiswa dan masyarakat umum dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan SPM (Sekolah Pasar Modal) dengan tema “Investing for a Better Living” dibagi menjadi dua sesi yaitu pengenalan pasar modal yang dibawakan oleh tim Bursa Efek Indonesia dan puncak acara pada sesi kedua dengan tema “Investing for a Better Living” dibawakan oleh Jonnathan Jordian founder komunitas saham anti pusing dan investment gallery Specialist.(mcr10/jpnn)