Kunci Sukses Pluang Plus Mencapai Pertumbuhan Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Pluang Plus mengumumkam kinerja perusahaan dalam waktu satu setengah tahun berjalan masih positif, dan menikmati pertumbuhan pesat di semua lini.

Mulai dari jumlah akuisisi pengguna, aset yang dikelola (AUM), nilai investasi bersih (NIV), dan terutama kenaikan nilai transaksi kotor mingguan sebanyak 22 kali lipat.

Co-Founder & CEO Pluang, Clayfia Kolonas mengungkapkan bahwa semua pencapaian tersebut merupakan bukti penting dari kepuasan dan kepercayaan pengguna yang terus berlanjut terhadap Pluang Plus.

"Bukan hanya peluang pertumbuhan yang luar biasa, tetapi kami juga mendengar kisah-kisah luar biasa, terutama di kalangan investor dan trader muda yang umumnya berusia di bawah 30 tahun."

"Berkat konsistensi dan peningkatan keterampilan secara terus-menerus, mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan seketika, tetapi juga mengejar mimpi seumur hidup mereka,” kata Claudia dalam keteramgannya, Rabu (3/7).

Lebih lanjut, Director of Marketing & Growth, Andreas Agung Hendrawan menyebut salah satu pilar utama Pluang Plus yakni “Trading Made Social".

Oleh karena itu, Pluang Plus berkolaborasi dengan Finfluencer (Financial Influencer) seperti Leon Hartono dari The Overpost, David Noah, Andre Rizky, JSXPRO, Dennis SLL, dan Michael Yeoh.

Dalam hal ini, Pluang Plus terus meningkatkan pengalaman para trader dengan menyelenggarakan lokakarya secara offline selama 2 hari, yang bertajuk US Stocks Masterclass bersama Andra Jatikusumo (Chief Investment CT Corp & Founding Coach Frost-1 Academy).