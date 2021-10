Kwarcab Pramuka Kota Depok Menggelar Jota Joti yang Didukung ORARI

jpnn.com, DEPOK - Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Depok, Jawa Barat menggelar Jamboree on The Air dan Jamboree on The Internet (Jota Joti) mulai Jumat (15/10) hingga Minggu (17/10) mendatang.

Kegiatan Jota Joti yang diikuti para perwakilan pramuka se-Kota Depok itu didukung oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Ketua Kwarcab Pramuka Kota Depok Nina Suzana mengatakan kegiatan itu adalah agenda tahunan yang digelar tiap Oktober.

"Ini, kan, kegiatan tahunan secara nasional bahkan internasional," kata Nina di Gedung Kwarcab Pramuka Depok, Jumat (15/10).

Perempuan berhijab menyebut kegiatan Jota Joti diikuti oleh 80 perwakilan penegak dari Kwartir Ranting (Kwaran) se-Kota Depok.

"Ini kami batasi satu ranting empat yang datang secara langsung, terus yang virtual juga ada," ucap Nina.

Dia menjelaskan pada kegiatan itu ada pengenalan teknik pengoperasian radio amatir kepada peserta agar anggota pramuka dapat berkomunikasi menggunakan radio.

"Mereka juga harus paham aturan mainnya," ujar Nina.