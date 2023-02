KWP Cup 2023 Jadi Ajang Pemersatu Jurnalis

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator wartawan parlemen (KWP) menggelar turnamen mini soccer untuk forum jurnalis se-Jakarta.

Turnamen tersebut bergulir mulai Sabtu (18/2/2023) dengan tema "We Are One" di Lapangan Komplek Parlemen, Jakarta Pusat.

Ketua KWP, Ariawan mengungkapkan ajang ini diharapkan membangung spirit kebersamaan dalam bersinergi antar para jurnalis.

"Pada prinsipnya, sudah saatnya semua saling bersinergi, dan berkolaborasi. Kita semua berada dalam satu wadah yang sama dan keluarga yang sama yakni wartawan," ungkap Ari.

Ari berharap ajang ini menjadi langkah baik ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara serta untuk kesejahteraan jurnalis di Indonesia pada umumnya.

"Satu di antara cara KWP membangun sinergisitas dan kolaborasi adalah dengan kami membuat acara ini. Semoga ini jadi giat baik kami dan semoga ke depan akan dilakukan bersama," tambah Ariawan.

Turnamen KWP Cup 2023 diikuti sekitar 16 tim dari berbagai macam forum organisasi wartawan.

Terselenggaranya turnamen ini tidak terlepas dari dukungan dari GoTo, MIND ID 'Mining Industry Indonesia', Extra Joss Sport Gel, PT Biofarma (Persero), BRI, Jamkrindo, AirNav, Seejontor, minyak goreng yang sudah tersertifikasi Gulent, hingga REDJERSEY.