Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Makin Mesra Setelah Rujuk

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett makin mesra setelah memutuskan rujuk.

Buktinya, suami istri itu belakangan sering berlibur bersama anak-anak.

"Family foto mandatory setiap staycation," ungkap Rendy Kjaernett melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (12/9).

Pria berusia 35 tahun itu mengatakan baru-baru ini dirinya dan Lady Nayoan staycation di salah satu hotel di Jakarta.

Menurut Rendy Kjaernett, ide melakukan staycation untuk membahagiakan Lady Nayoan.

"Sesuai request the one and only queen Lady Nayoan," jelas pemain FTV itu.

Tidak hanya itu, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan bahkan sudah punya rencana staycation berikutnya.

"Ada ide staycation di mana lagi ya? Komen di bawah ya," tutupnya.