Lagi, Siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Berprestasi Level Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Dua siswa Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School berhasil mengukir prestasi level internasional.

Keduanya yakni Muhammad Darrel Azmi Tauhid (XII-IPA) dan Muhammad Ilham Alfarisi (IX).

Darrel berhasil meraih Medali Emas di ajang International Invention Competition for Young Moslem Scientist (I2CYMS) 2021 pada 4 Juli 2021.

Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Ari Rosandi menjelaskan, torehan prestasi Darrel didapatkan dari penelitian untuk kategori Fisika dengan judul "Synthesis of Carbon Nanodots Using Anthocianin Pigmen and Its Application as Light Emitting Polymer."

Sedangkan Ilham sukses mendapatkan medali perunggu dalam The 25th Junior Balkan Mathematical Olympiad (JBMO 2021) yang diselenggarakan pada 1 Juli 2021.

“Penelitian yang dikerjakan oleh Darrel mengenai pemanfaatan pigmen antosianin yang bersumber dari kulit manggis yang disintesis menjadi karbon nanopartikel (carbon nanodots),” terang Ari Rosandi dalam keterangnnya, Rabu (7/7).

Carbon nanodots atau c-dots yang memiliki sifat fotoluminesensi ini kemudian diaplikasikan pada polymer (polymer berpendar) agar bisa diaplikasikan pada perangkat display kedepannya (OLED atau organic LED).

“Objek yang dimanfaatkan dalam penelitian bersifat organik sehingga menghasilkan polymer berpendar yang ramah lingkungan dan low-cost,” imbuh Ari.