Lagunya Terpampang di Times Square New York, Maruli Tampubolon: Seperti Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Maruli Tampubolon menutup tahun 2020 dengan catatan membanggakan.

Lagu terbarunya yang bertajuk 'Never Stand Alone' membuat nama Maruli Tampubolon terpampang di salah satu tempat bergengsi yakni di Times Square New York.

Awalnya, lagu pria 33 tahun itu muncul pada 22 Desember 2020 lalu, kemudian terpajang sehari penuh pada 28 Desember 2020.

Maruli Tampubolon mengaku tidak menyangka lagu Never Stand Alone bisa melangkah sejauh ini.

"Rasanya seperti mimpi," kata Maruli Tampubolon kepada awak media, Rabu (30/12).

Pemain film Terjebak Nostalgia itu mengatakan Never Stand Alone merupakan sebuah lagu rohani.

Lagu terbaru Maruli Tampubolon itu diciptakan oleh penulis lagu gospel Maleena alias Artha Meris Simbolon.

Menurutnya, lagu Never Stand Alone berkisah tentang bagaimana manusia dekat dengan tuhan di dalam setiap permasalahan yang ada.