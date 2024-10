Last Dinosaurs Mengajak Grrrl Gang Berkolaborasi

jpnn.com, AUSTRALIA - Band indie-rock asal Australia, Last Dinosaurs menjalin sebuah kolaborasi dengan grup musik dari Indonesia, Grrrl Gang.

Last Dinosaurs dan Grrrl Gang bersinergi merilis lagu berjudul Eleven (Alternate Version).

Lagu tersebut merupakan reinterpretasi dari salah satu lagu favorit di kalangan penggemar Last Dinosaurs pada album 'Yumeno Garden'.

Eleven adalah lagu yang ditulis oleh vokalis Last Dinosaurs, Sean Caskey setelah menyaksikan The Strokes di Splendour In The Grass pada 2016.

Terinspirasi penampilan band tersebut, dia untuk pertama kalinya membuat bagian solo gitar untuk lagu sendiri.

Sampai hari ini, versi asli dari Eleven telah berhasil meraih lebih dari 16 juta streams di Spotify.

Dalam versi alternatif ini, Grrrl Gang menghadirkan warna baru yang segar pada Eleven dengan memadukan elemen indie rock klasik era 90-an dengan menggunakan lirik dalam Bahasa Indonesia.

Kolaborasi tersebut juga menjadi momen penting bagi Grrrl Gang, karena sekaligus menandakan pertama kalinya menulis lirik dalam bahasa Indonesia.