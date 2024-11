Laufey Menyambut Natal dengan Santa Baby

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi berdarah Islandia-Tiongkok, Laufey, kembali memberi kejutan untuk para pendengar.

Kali ini, dia menghadirkan sebuah cover lagu klasik, Santa Baby pada katalog album A Very Laufey Holiday.

Adapun persembahan dari Laufey itu ditujukan untuk menyambut Natal tahun ini.

Perilisan rendisi tersebut juga dilengkapi dengan video klip yang dibintangi oleh Laufey serta menampilkan Bill Murray sebagai narator, dan Isabella Boylston, penari utama dari American Ballet Theatre.

“Aku senang sekali bisa terus menambahkan lagu Natal favoritku yang telah aku buat dalam versiku ke dalam kompilasi 'A Very Laufey Holiday' salah satunya adalah 'Santa Baby'," kata Laufey, Senin (4/11).

"Membuat versi ini sangat menyenangkan, dan video klip yang telah kami garap bersama menjadi representasi visual yang sempurna untuk lagunya. Kami sangat beruntung bisa menghadirkan Bill Murray dan Isabella Boylston dari American Ballet dalam video klip ini untuk membuat ceritanya lebih meriah dan menyenangkan," sambungnya.

Karya musik Laufey telah menjadi ciri khas pada musim liburan Natal.

Album A Very Laufey Holiday pertama kali hadir pada 2021 dengan peluncuran Love To Keep Me Warm bersama Dodie, lalu The Christmas Waltz pada 2022, dan Christmas Dreaming pada 2023.