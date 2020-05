Laurens Unggah Bukti Chat dengan Syahrini, Warganet Bahas Kapan Luna Maya & Reino Barack Putus

Rabu, 13 Mei 2020 – 08:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Laurens, ayah angkat Syahrini membawa bukti baru. Kali ini Laurens mengunggah bukti chat percakapan terakhirnya dengan Syahrini pada 2018 lalu.

Percakapan keduanya sekaligus mengingatkan tudingan yang dialamatkan kepada Syahrini, yang sempat dianggap sebagai teman makan teman (TMT) karena merebut Reino Barack dari Luna Maya.

Pasalnya, di chat tersebut tertulis 8 Agustus 2018. Di mana Syahrini tengah sibuk menggelar konser, yang juga dihadiri Reino.

“Papa, I found someone, he is good, please pray for me (Papa, saya menemukan pria baru, dia orang baik, doakan saya, semoga dia yang terbaik),” isi pesan Syahrini kepada Laurens.

Warganet yang jeli langsung mengingat-ingat kapan Reino resmi memutuskan Luna Maya. Dalam salah satu acara, Reino menyebut menyudahi hubungan dengan Luna pada 16 Agustus 2018.

“Satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia, karena saya tahu besokannya dia akan pergi ke upacara tapi akhirnya nggak jadi karena kami debat dengan kesalahan fatal yang dia buat,” kata Reino saat itu.

Netizen pun langsung yakin, bahwa Reino sudah menjalin hubungan dengan Syahrini sebelum putus dari Luna.

"Allah Maha Adil, sabar Mbak Luna," tulis Maudyauren.