Lelaki Hina Presiden Jokowi, Begini Kalimatnya, Polisi Langsung Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Polda Aceh tengah memburu seorang lelaki yang viral di media sosial karena menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lelaki itu menghina Jokowi dan mengaitkan dengan PKI serta pandemi Covid-19.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan, dalam pengejaran pelaku, pihaknya meminta bantuan Bareskrim Polri.

Sebab, pelaku diduga saat ini sedang berada di luar negeri. Sehingga, Polda Aceh harus berkoordinasi dengan Bareskrim.

“Karena pelaku tidak berada di Indonesia jadi ada proses antarnegara yang harus dilalui," ujar Winardy ketika dikonfirmasi, Selasa (3/8).

Perwira menengah ini menuturkan, dari pemeriksaan awal pelaku diduga berada di Malaysia. Namun, untuk memastikan hal tersebut, perlu pendalaman lebih lanjut.

Untuk itu, mereka berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

"Polda Aceh meminta bantuan asistensi ke Bareskrim Polri dan nanti akan koordinasi dengan Divisi Hubinter Polri yang selanjutnya proses apakah via G to G (pemerintah dengan pemerintah) atau P to P (private to private)," kata Winardy.