Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) mendukung inisiatif Kementerian BUMN untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo melalui pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis AI.

SIG Group mengikutsertakan 7 karyawan dalam kegiatan workshop Navigating the Future of Social Media with AI Technology.

Acara yang digelar pada 3-4 Januari 2025 ini menjadi ajang berbagi ilmu dan inspirasi, mengupas tren terkini dalam dunia media sosial yang kini semakin dipengaruhi oleh teknologi AI.

Sebanyak lebih dari 100 peserta dari seluruh BUMN secara antusias mengikuti workshop tersebut.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah menginisiasi kegiatan workshop pemanfaatan digital dan AI dalam komunikasi media sosial bagi karyawan BUMN.

SIG menyadari bahwa kehadiran teknologi AI bisa membawa manfaat besar untuk mendukung citra positif perusahaan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kinerja.

“Teknologi AI telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di era modern saat ini. Khususnya di bidang komunikasi, teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan pesan positif tentang Perusahaan ke publik dan pemangku kepentingan, bahkan membantu optimalisasi kegiatan pemasaran melalui saluran digital. Semoga kegiatan workshop ini membawa dampak besar bagi peningkatan skill berkomunikasi karyawan BUMN di media sosial,” kata Vita.

Kegiatan workshop ini terdiri dari beberapa sesi, salah satunya berupa sharing session oleh Danang Prakoso dari Mediatics Digital Indonesia, yang mengupas bagaimana AI mengubah cara content creator dan brand berinteraksi dengan audiens, mulai dari penyusunan ide hingga naskah.