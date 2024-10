Lewat The Gade Coffee & Gold, Pegadaian Ingin Kenalkan Tren Berinvestasi yang Mudah Diakses

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian membuka gerai The Gade Coffee and Gold di Gedung Kemenkomarves, Jl M.H Thamrin No 8, Jakarta Pusat, yang diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada Kamis (17/10).

Tak hanya sebagai tempat nongkrong dan sekedar menikmati kopi, pembukaan gerai ini menjadi wujud kolaborasi Pegadaian dengan Kemenkomarves, untuk ikut meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi dengan cita rasa asli Indonesia.

“Ini adalah cabang kami yang ke-43, dan tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami sangat bangga dapat bersinergi dengan Kemenkomarves. Melalui The Gade Coffee & Gold ini, kami juga ingin mengenalkan produk-produk Pegadaian, serta tren investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan emas,” ujar Damar.

The Gade Coffee & Gold merupakan gerai kopi kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ), yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun emas batangan.

Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi produk Pegadaian ataupun membeli emas, sambil menyesap kopi andalan dari The Gade.(adv/jpnn)