Liga Champions: Prediksi dan Link Live Streaming Sporting Cp vs Manchester City

jpnn.com, LISBON - Manchester City akan melawat ke markas Sporting CP pada leg pertama 16 besar Liga Champions.

Duel Sporting CP vs Man City akan berlangsung di Stadion Jose Alvalade, Rabu (16/2) dini hari WIB.

Di atas kertas, Manchester City punya skuad lebih mumpuni dari tuan rumah.

The Citizens lolos ke 16 besar Liga Champions dengan status juara Grup A, sementara Sporting CP merupakan runner up Grup C.

Man City juga sedang dalam tren positif setelah meraup 18 kemenangan dari 20 laga terakhirnya di seluruh kompetisi.

Namun, pasukan Pep Guardiola bukan tanpa celah. The Citizens menelan dua kekalahan dari dua laga tandang mereka di fase grup Liga Champions.

Hal itu yang wajib diwaspadai oleh Man City karena Sporting CP sudah terbiasa melawan tim-tim elite Eropa.

Borussia Dotmund menjadi salah satu korban keganasan pasukan Ruben Amorim tersebut. Dortmund kala itu keok 1-3 ketika bertandang ke Portugal di fase grup.