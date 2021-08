Liga Inggris Segera Dimulai, Harry Kane Bertahan di Spurs?

jpnn.com, LONDON - Kapten Tottenham Hotspur Harry Kane yang digosipkan bakal cabut ke Manchester City nyatanya masih berstatus pemain Spurs.

Kane dilaporkan bakal bergabung dalam sesi latihan tim pada Jum'at (13/8) bersama pasukan Nuno Espirito Santo.

Ini bakal jadi kali pertama bagi penggawa timnas Inggris itu bergabung dalam latihan bersama rekannya di Spurs.

Sebelumnya, Kane memilih melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum bergabung dalam sesi latihan tim.

Sebagai informasi, kapten The Three Lions -julukan timnas Inggris- itu telah tinggal di hotel tempat pelatihan Spurs, The Lodge, sejak Sabtu (7/8) setelah kembali dari liburannya di Bahama.

Ia memilih melalukan isolasi mandiri untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 dalam skuad Tottenham.

Usai melakukan karantina selama lima hari, Kane bakal menjalani tes PCR pada Kamis (12/8). Jika hasilnya negatif, ia akan langsung bergabung dalam sesi latihan Tottenham pada Jum'at (13/8).

Minat Manchester City