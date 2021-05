Lihat Detik-Detik Fabio Quartararo Bernasib Tak Mujur di MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengalami masalah pada otot lengannya saat balapan MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (2/5) malam WIB.

Quartararo yang sejatinya sedang berada di jalur kemenangan, harus gigit jari di akhir lomba.

Rider asal Prancis itu start dari pole position untuk keempat kalinya dalam tiga musim di Jerez, meski lagi-lagi kalah gesit ketika lampu merah padam dan melorot ke posisi empat menuju tikungan pertama.

Butuh empat putaran bagi Quartararo untuk merebut kembali posisi pimpinan lomba setelah menyalip Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli dan Jack Miller.

You had to feel for an emotional Fabio Quartararo today as arm pump cost him a shot at victory!



We hope to see him back fighting fit on home soil at Le Mans!