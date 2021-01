Lihat Detik-Detik Greysia Polii dan Apriyani Rahayu Mengukir Rekor Fantastis

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang meraih juara di Yonex Thailand Open Super 1000.

Pada laga final di Impact Arena, Bangkok, Minggu (17/1) sore WIB, Greysia/Apriyani mengalahkan wakil tuan rumah Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai 21-15, 21-12.

Hal ini juga merupakan rekor fantastis, yakni kemenangan pertama Indonesia di sektor ganda putri pada level Super 1000.

“Sungguh luar biasa bagi kami berdua dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami memiliki kesempatan untuk berada di sini dan memenangi kejuaraan ini. Kami datang dengan fokus, siap untuk pertandingan ini dan ingin memberikan yang terbaik," ungkap Greysia seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Highlights | The stage is set for Thai ???????? hopefuls Kititharakul/Prajongjai to face off against a steadfast ???????? Polii/Rahayu ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #YonexThailandOpen pic.twitter.com/3R1FmFPXDZ — BWF (@bwfmedia) January 17, 2021