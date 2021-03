Lihat Hasil Tes Covid-19 Pemain All England 2021 dan Kontestan Semifinal

jpnn.com, BIRMINGHAM - Federasi Bulu tangkis Dunia (BWF) mengonfirmasi bahwa semua pemain dan peserta All England 2021 dinyatakan negatif Covid-19.

Pada laman resminya, BWF menyebut hasil tersebut didapatkan setelah tes wajib PCR yang dilakukan setelah putaran kedua (16 Besar) pada Kamis (18/3).

Tes itu sendiri berlangsung setelah timnas Indonesia dan pemain Turki dipaksa mundur dari turnamen.

All England 2021 sendiri hari ini tiba di babak semifinal. Sejumlah pemain unggulan di masing-masing nomor masih banyak yang bertahan, kecuali peringkat satu dunia di nomor tunggal putra Kento Momota (Jepang) yang di 8 Besar kemarin takluk dari The Next Lee Chong Wei, Lee Zii Jia.

Di nomor tunggal putri, bakal seru.

Masih ada duo Thailand Pornpawee Chochuwong dan Ratchanok Intanon, serta Nozomi Okuhara (Jepang) dan Pusarla V Sindhu (India).