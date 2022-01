Lihat Hasil USG Calon Bayi, Atta Halilintar: Masyaallah

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tidak sabar menanti kelahiran anak pertama.

Melalui akun miliknya di Instagram, Atta Halilintar membagikan hasil USG kandungan Aurel Hermansyah.

Hasil USG tersebut memperlihatkan wajah calon bayi mereka.

"Sudah chubby gembul anakku," ungkap Atta Halilintar sebagai keterangan foto, Selasa (18/1).

YouTuber kondang tersebut mengaku tidak sabar bertemu dengan calon buah hati.

Anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diprediksi berjenis kelamin perempuan.

"Masyaallah see you soon my princess," tambah Atta Halilintar.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang menanti kelahiran anak pertama.