Lihat Selebrasi Aubameyang Usai Cetak Gol Buat Arsenal

jpnn.com, LONDON - Pierre-Emerick Aubameyang mencetak brace alias dua gol saat Arsenal menundukkan Newcastle United 3-0 dalam lanjutan laga Premier League di Emirates Stadium, Selasa (19/1) dini hari WIB.

Setelah menjalani awal musim yang buruk, tim asuhan Mikel Arteta saat ini naik ke posisi sepuluh klasemen dan mereka tidak terlihat mendapatkan tekanan dari Newcastle yang terlihat kehilangan semangat.

Tendangan Aubameyang membentur tiang di babak pertama dan Alexandre Lacazette memaksa penjaga gawang Newcastle melakukan penyelamatan sesaat setelah jeda.

Namun, Aubameyang akhirnya membuat The Gunners unggul pada menit ke-50 setelah menyelesaikan serangan balik. Ia berlari ke pertahanan Newcastle dan kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang kuat ke tiang dekat.

Pierre-Emerick Aubameyang scored two goals in a game for the first time since the 2020 FA Cup Final ???? pic.twitter.com/Jnq9TnB8zq — B/R Football (@brfootball) January 18, 2021