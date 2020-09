LIKE App Siap Menjelajahi Pasar Populasi Terbesar di Indonesia

jpnn.com - APLIKASI LIKE App telah memasuki pasar Indonesia mulai September 2020. Platform ini bergabung dalam industri pemasaran media sosial terbesar di wilayah Asia Tenggara melalui pelokalan strategis.

LIKE App siap menjelajahi pasar populasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. LIKE App telah memiliki lebih dari 200.000 pengguna terdaftar di seluruh Asia Tenggara per September 2020.

Dibandingkan platform pemasaran media sosial lainnya, LIKE App memiliki dua keunggulan yang unik, yaitu komunitas pengguna media sosial yang kuat, dan aspek pengembangan ekosistem media sosial yang sehat.

Aplikasi ini telah menjalin hubungan kemitraan dengan kelompok komunitas lokal di seluruh Asia Tenggara, dan kerja sama erat dengan para influencer.

LIKE App juga menyediakan hadiah terbaik bagi komunitas pengguna media sosial, serta biaya terendah bagi influencer dan merchant, dengan tujuan menghasilkan nilai tertinggi bagi ekosistem yang menjadi tempat bagi seluruh komunitas untuk berusaha bersama-sama.

Timofey Smirnov CEO, LIKE App mengatakan teknologi ini memungkinkan pengguna media sosial untuk berkontribusi dalam bentuk aktivitas sosial mereka, dan menciptakan lalu lintas organik baik bagi influencer maupun merchant.

"Berkat aplikasi LIKE App, kini merchant bisa menjangkau dan bekerja sama dengan influencer hanya dengan beberapa kali klik," tambah Timofey.

“LIKE App terus mengajak berbagai komunitas dan mitra baru untuk memastikan ekosistem tersebut berkembang secara bertahap seiring perjalanan waktu, dan dapat menyediakan situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” ungkap Timofey.