Linkin Park Siap Mengguncang Jakarta Lewat From Zero World Tour 2025

jpnn.com - JAKARTA - Grup band asal Amerika Serikat, Linkin Park, merilis album kedelapan mereka yang berjudul "From Zero".

Perilisan album "From Zero" didahului dengan pengumuman "From Zero World Tour 2025".

Menariknya, Linkin Park juga bakal menggelar konser From Zero World Tour 2025 di Jakarta pada 16 Februari 2025.

Penantian panjang para penggemar Linkin Park di tanah air selama 13 tahun akan terbayarkan saat grup band itu kembali ke Indonesia tahun depan.

Sejumlah lagu dari album From Zero, serta sederet lagu-lagu ikonik Linkin Park kemungkinan akan dibawakan saat konser mendatang.

Dalam rilis yang diterima JPNN, Tur Dunia 2025 Linkin Park akan dimulai pada 31 Januari di Mexico City, Meksiko, dan berakhir pada 15 November di Porto Alegre, Brasil.

Sederet bintang tamu akan hadir di tanggal-tanggal tertentu, yakni Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA, dan PVRIS.

Linkin Park juga merilis From Zero (Expanded Edition) versi digital deluxe yang hanya tersedia hingga 21 November dan menampilkan versi live tiga lagu dari album baru mereka yang direkam di Los Angeles, London, Paris, serta 46 halaman visual, dan lirik-lirik yang ditulis tangan.