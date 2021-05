Lippo Karawaci All Out Menyukseskan Vaksinasi, Ini Angkanya

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) makin all out mendukung pemerintah merealisasikan program satu juta vaksinasi per hari dalam rangka penanggulangan penyebaran virus covid-19.

Dukungan itu diwujudkan dengan menghadirkan sentra vaksinasi di 27 mal di bawah naungan PT Lippo Malls Indonesia (LMI), salah satu unit usaha LPKR.

Tenaga medis dalam vaksinasi itu disediakan oleh PT Siloam Hospitals International Tbk (Siloam Hospitals Group).

Lokasi sentra vaksinasi tersebar di Jabodetabek, Serang, Manado, Jambi, Kupang, Yogyakarta, Palembang, dan Denpasar.

Sampai akhir April 2021, lebih dari 140 ribu warga telah melakukan vaksinasi yang bertempat di mal-mal LMI.

CEO LPKR John Riady mengatakan, pihaknya merupakan salah satu pihak swasta yang berperan aktif menyediakan sentra vaksinasi.

“Hal ini dilakukan LPKR sejak awal pemerintah membuka kesempatan keterlibatan pihak swasta mendukung program percepatan vaksinasi,” kata John, Jumat (7/5).

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kesadaran pihak swasta dalam membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi sangat luar biasa.