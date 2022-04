Lirik Bisnis Fesyen, Sarwendah Kenalkan Swilly

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sarwendah tak hanya disibukkan dengan kegiataan rumah tangga. Dia juga menekuni dunia bisnis.

Istri Ruben Onsu ini melirik bisnis fesyen dengan brand Swilly. Di bisnisnya ini, dia memberdayakan perajin lokal tanah air.

Sarwendah mengatakan bahwa ketertarikannya berbisnis fesyen karena kecintaannya pada sandal dan sepatu.

Dia pun setuju dengan istilah 'good shoes take you to good place (sepatu yang bagus membawamu ke tempat yang bagus)'.

"Itu alasan kenapa produk pertama yang dirilis adalah sandal dan sepatu wanita," ungkap Sarwendah, dalama keterangannya, Senin (18/4).

Ke depan, lanjut Sarwendah, dia akan berkolaborasi dengan sang adik, Wendy, dan sahabatnya, Olive, meluncurkan produk fesyen lain.

"Swilly itu singkatan dari Sarwendah’s Indonesian local brand with best quality," ujar ibu dua anak ini.

Menurut Sarwendah, saat memikirkan nama untuk brand fesyennya itu, dia berpikir akan membuat produk lokal berkualitas bagus dan harga terjangkau.