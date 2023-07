Live Streaming Final Japan Open 2023 Pagi Ini

jpnn.com - TOKYO - Lima partai puncak Japan Open 2023 Super 750 bakal hadir di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo pada Minggu (30/7).

Final ganda putri menjadi pembuka, mempertemukan ranking satu dunia Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs peringkat ketiga Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea).

Chen/Jia unggul head to head 10-4, pertemuan terakhir mereka terjadi akhir pekan lalu di final Korea Open. Chen/Jia menang rubber game 21-10, 17-21, 21-7.

Partai pembuka itu dijadwalkan mulai pukul 11.00 waktu Tokyo atau sekitar pukul 09.00 WIB.

bwf

Setelah final ganda putri, hadir laga puncak ganda putra.

Kemudian di partai ketiga akan mempertemukan tunggal putri China He Bing Jiao vs cewek Korea An Se Young.

Siapa pun pemenang final tunggal putri, An Se Young akan menjadi nomot satu dunia pekan depan, naik satu anak tangga, menggusur Akane Yamaguchi Jepang.