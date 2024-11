Liverpool jadi Tim Pertama Tembus 16 Besar Liga Champions

jpnn.com - LIVERPOOL - Liverpool sempurna hingga lima pertandingan di League Phase (penyisihan awal) Liga Champions.

Pada matchday 5, menjamu si petahana Real Madrid di Anfield, Kamis (28/11) dini hari WIB, Liverpool menang 2-0 berkat gol Alexis Mac Allister (52) dan Cody Gakpo (77).

"Liverpool menjadi tim pertama yang memastikan tempat mereka di 16 Besar atau play-off fase sistem gugur, setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Anfield, kemenangan fase liga kelima berturut-turut bagi The Reds," bunyi laporan tim UEFA.

Dengan kemenangan itu, Liverpool mengoleksi 15 poin, bertengger di puncak klasemen.

Hasil dan Jadwal Laga Liverpool di League Phase Liga Cahmpions

AC Milan 1-3 Liverpool

Liverpool 2-0 Bologna

Leipzig 0-1 Liverpool

Liverpool 4-0 Leverkusen

Liverpool 2-0 Real Madrid

Girona vs Liverpool

Liverpool vs Lille

PSV vs Liverpool

Di fase penyisihan awal ini, 36 kontestan masing-masing mendapat jatah melakoni delapan pertandingan (empat kandang, empat tandang) melawan tim yang sudah dipilih saat klasifikasi pot awal musim.

Delapan tim terbaik di klasemen akhir, berhak lulus ke 16 Besar. Delapan tempat sisa diperebutkan melalui playoffs (dua leg) antara tim peringkat ke-9 hingga ke-24.

Dengan 15 poin, Liverpool tak mungkin disalip oleh peringkat ke-24 saat ini; Real Madrid, yang sudah mereka taklukkan.