LiveWire S2 Bersiap Mengaspal Tahun Ini, Berikut Bocorannya
Jumat, 11 Februari 2022 – 16:38 WIB
jpnn.com - Harley Davidson - LiveWire bersiap merilis motor listrik S2 pasa kuartal II tahun ini.
Motor listrik kelas menengah itu akan memanfaatkan arsitektur motor Arrow.
Sejauh ini, LiveWire mengeklaim S2 akan hadir membawa fitur-fitur baru, salah satunya pengisian daya on-board.
Selain itu, mereka juga memastikan LiveWire S2 memiliki efisiensi daya dan penggerak langsung.
Rencana strategis itu tidak lepas dari hasil kerja sama mereka dengan Kymco.
LiveWire merupakan merek sepeda motor listrik milik Harley Davidson. (rideapart/ant/jpnn)
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