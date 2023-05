Lolly Ungkap Penyebab Antonio Minggat dari Rumah Nikita Mirzani, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Putri Nikita Mirzani, Lolly bicara blak-blakan soal penyebab Antonio Dedola minggat dari rumah.

Lolly mengungkapkan bahwa Antonio pergi lantaran sudah tidak tahan dengan sikap Nikita Mirzani.

Dia menyebut Nikita Mirzani sempat memaksa Antonio tidak lagi berhubungan dengan Ricky, sahabt kecil mantan polisi Jerman itu.

"Mimi (Nikita) enggak mau dia (Antonio) mem-follow Ricky. Makanya mimi marah," ujar Lolly, dalam siaran langsung di Instagram, baru-baru ini.

Pemilik nama asli Laura Meizani Nasseru Asry itu mengaku tidak tahu alasan sang ibunda melakukan hal tersebut.

Ricky diketahui sudah sangat dekat dengan keluarga Antonio Dedola, sebelum mengenal Nikita Mirzani.

"It's just really messed up. Masa iya papa harus unfollow orang-orang yang benar-benar dekat sama dia dan sudah kayak adik," tuturnya.

Menurut Lolly, Antonio merasa tidak dihargai selama tinggal di rumah Nikita Mirzani, sehingga tidak bisa bersikap selayaknya imam dalam keluarga.