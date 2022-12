Lord Rangga Meninggal Dunia, Aldi Taher Ungkap Pesan Almarhum

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher membeberkan pesan yang sering disampaikan oleh mantan petinggi Sunda Empire, Lord Rangga semasa hidup.

Dia menyebut Lord Rangga kerap menyuarakan stop peperangan di muka bumi.

"Pesan yang selalu beliau sampaikan, stop perang, stop konflik," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram Story, Rabu (7/12).

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu merasa kehilangan atas kepergian Lord Rangga.

Aldi Taher menyampaikan belasungkawa melalui sebuah foto yang diunggah di Instagramm

"Innalillahi selamat jalan guru, Lord Rangga. Insyaallah husnulkhatimah," tulisnya.

Aldi Taher mengaku kaget ketika mendapat kabar Lord Rangga meninggal dunia.

Dia dapat kabar duka tersebut dari saudara Lord Rangga yang memberi informasi.