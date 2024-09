Luar Biasa! 32.055 Tiket Maroon 5 Live in Jakarta Ludes Terjual di Livin' by Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri sebagai Official Banking Partner konser Maroon 5 di Jakarta berhasil melayani penjualan tiket eksklusif di super apps Livin’ by Mandiri.

Bank Mandiri berhasil menampung antusiasme masyarakat dan nasabah dengan menjual sebanyak 32.055 tiket untuk semua kategori, termasuk kategori 1 yang habis dalam waktu tidak lebih dari 30 menit.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyampaikan pihaknya turut berbahagia dan berterima kasih atas semangat dan respons luar biasa dari masyarakat khususnya pencinta Maroon 5.

Dia mengungkapkan seluruh tiket konser Maroon 5 telah habis terjual.

"Ini menjadi bukti komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan layanan digital yang adaptif dan solutif, memudahkan nasabah untuk mengakses hiburan dan gaya hidup terkini,” ujar Ali dalam keterangan resminya, Jumat (27/9).

Sebagai salah satu band pop rock terbesar di dunia, Maroon 5 telah mencetak sejarah di industri musik dengan memenangkan 3 Grammy Awards, dan lebih dari 135 juta album terjual di seluruh dunia.

Dengan hits legendaris seperti 'Makes Me Wonder', 'Memories', dan 'Moves Like Jagger', konser ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar di Indonesia.

"Kami memahami bahwa nasabah kami membutuhkan lebih dari sekadar layanan perbankan konvensional. Dengan Livin’ by Mandiri, kami memberikan akses penuh ke berbagai kebutuhan gaya hidup yang relevan dengan perkembangan zaman, dan penjualan tiket Maroon 5 ini hanyalah salah satu contohnya," imbuh Ali.