Lukisan Tiruan Mona Lisa Terjual, Harganya Mencengangkan

jpnn.com, PARIS - Lukisan tiruan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci yang dibuat pada abad ke-17 laku terjual dengan harga 2,9 juta euro (sekitar Rp49,8 miliar).

Pembelinya seorang kolektor asal Eropa dan ini rekor harga untuk reproduksi Mona Lisa, dalam lelang di Christie's Paris, Jumat (18/6) waktu setempat.

"Ini luar biasa, ini rekor untuk reproduksi Mona Lisa," kata juru bicara Christie's dikutip dari Reuters.

Dia mengatakan ada 14 penawar di lelang internasional itu dan di jam terakhir, penawaran naik dari 500.000 menjadi 2,4 juta euro, sebelum harga akhir 2,9 juta euro.

Lukisan asli Mona Lisa di Louvre tidak dijual. Tapi pada 2017, Christie's New York menjual "Salvator Mundi" dari da Vinci seharga 450 juta dolar AS (Rp6,5 triliun) untuk seorang penawar via telepon yang identitasnya tidak diungkap, membuatnya jadi karya seni paling mahal yang terjual di pelelangan. (antara/jpnn)