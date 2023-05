Luna Maya dan Maxime Bouttier Dikabarkan Pacaran, Fan Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier digosipkan tengah menjalin hubungan asmara alias pacaran.

Gosip tersebut beredar setelah foto kedekatan Luna Maya dan Maxime Bouttier dipamerkan di media sosial.

Dalam foto tersebut, kedua figur publik itu ketahuan datang ke konser Yovie Widianto baru-baru ini.

Selain itu, Luna Maya juga hadir dalam perayaan ulang tahun Maxime Bouttier baru-baru ini.

Dia bahkan mengucapkan selamat ulang tahun dengan menyertakan tanda hati.

"Happy birthday again and again," tulis Luna Maya untuk Maxime Bouttier di Instagram.

Kedekatan Luna Maya dan Maxime Bouttier spontan menimbulkan asumsi dari netizen.

Banyak penggemar yang menduga keduanya sedang menjalin hubungan asmara alias pacaran.